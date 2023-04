Nos últimos dias, o parque foi alvo de questionamentos, reclamações e sugestões feitos por leitores do JC e internautas que acompanham a programação da Rádio Jovem Pan News

A questão da limpeza é tema que chama a atenção no Parque do Lago Azul, em Rio Claro, e o problema estaria na falta de colaboração de pessoas que frequentam o espaço. Apesar da existência de lixeiras ao redor do lago, é comum ainda encontrar embalagens pelo chão.

Leitora do JC (que prefere se manter no anonimato) reclama sobre tutores de cães que não recolhem adequadamente as fezes dos animais. “Além do fato de que muitas pessoas levam cães de grande porte sem coleira e focinheira (colocando em risco a segurança de todos), muitas outras pessoas não recolhem as fezes de seus animais.

Porém, ainda pior do que passear com cães de grande porte ou não recolher as fezes, estão aquelas pessoas que fingem recolher as fezes, mas depois amarram as sacolinhas plásticas e depositam-nas aos pés das árvores, nos cantos do alambrado ou simplesmente jogam-nas junto à sarjeta. Somente em uma manhã de caminhada, contei 22 sacolinhas distribuídas ao longo do percurso.

Durante as chuvas que têm ocorrido, as sacolinhas com fezes representam um dano ainda maior, pois são transportadas pelas enxurradas, agravando ainda mais a situação de alagamentos na Av. Visconde do Rio Claro”, relata a leitora, que informa que frequenta o local há 30 anos e tem percebido piora nessa questão.

No último dia 22, durante entrevista do prefeito Gustavo Perissinotto na Rádio Jovem Pan News, o internauta comentou sobre o aumento da população de garças na ilha do lago, e atualmente as aves já ocupam também as árvores na pista de caminhada, e um trecho teve que ser fechado. O prefeito explicou que o controle do número de aves não é permitido pela legislação, e que só pode acontecer quando há risco à saúde publica, o que não acontece no local.

Durante o programa, Gustavo também recebeu reivindicação do ouvinte Mário Ito, presidente da Associação Nipo, sobre os campos de gateball. Segundo Mário, havia três campos, um foi ocupado pelo espaço para os cães, um segundo está desnivelado, sem condições de uso, restando apenas um para o uso pelos praticantes do esporte. Gustavo informou que iria encaminhar o caso para o setor responsável.