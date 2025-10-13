Uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo, provocando instabilidade em diversas regiões do estado, com céu encoberto, chuvas localizadas e, em alguns pontos, trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento ocasionais, segundo o IPMet. Em Rio Claro, as temperaturas permanecem amenas, com mínima de 18,9° registrada hoje (13) no campus da Unesp e máxima prevista entre 28° e 30°.
A chuva acumulada no final de semana foi de 18,4 mm, elevando o total do mês de outubro para 49,1 mm e o acumulado de 2025 para 764,3 mm, de acordo com dados da Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/Unesp e da prefeitura municipal de Rio Claro.