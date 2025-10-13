Dia nublado em Rio Claro

Uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo, provocando instabilidade em diversas regiões do estado, com céu encoberto, chuvas localizadas e, em alguns pontos, trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento ocasionais, segundo o IPMet. Em Rio Claro, as temperaturas permanecem amenas, com mínima de 18,9° registrada hoje (13) no campus da Unesp e máxima prevista entre 28° e 30°.

A chuva acumulada no final de semana foi de 18,4 mm, elevando o total do mês de outubro para 49,1 mm e o acumulado de 2025 para 764,3 mm, de acordo com dados da Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/Unesp e da prefeitura municipal de Rio Claro.

