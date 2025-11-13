De acordo com o IPMet, o dia em Rio Claro será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas, mais intensas no período da tarde, em razão da formação de uma área de baixa pressão sobre o continente e da aproximação de uma nova frente fria pelo oceano. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima registrada de 19,4 °C e máxima prevista de 32 °C, conforme dados da Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura de Rio Claro).
Frente fria se aproxima e traz possibilidade de chuvas isoladas em Rio Claro nesta quinta-feira
Publicado porRedação JC
