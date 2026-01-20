Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a frente fria afasta-se do estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. Ainda assim, há previsão de chuvas isoladas ao longo do dia, principalmente nas regiões norte, nordeste e leste paulista. Nas demais áreas do estado, o céu permanece parcialmente nublado, sem expectativa de precipitação. As temperaturas seguem amenas.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada na manhã de hoje (20) foi de 18,1 °C, enquanto a máxima prevista é de 26 °C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.