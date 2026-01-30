Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado de São Paulo deixa o tempo instável, com predomínio de muitas nuvens e ocorrência de chuvas isoladas, segundo o IPMet. A partir da tarde, a instabilidade tende a se intensificar, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas e descargas elétricas, cenário observado em diferentes regiões paulistas. As temperaturas apresentam declínio ao longo do dia.

Para o fim de semana, embora a frente fria se afaste do estado, a instabilidade atmosférica persiste em grande parte de São Paulo. Em Rio Claro e no interior paulista, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas principalmente entre a tarde e a noite. Já a região leste do estado segue com céu encoberto e possibilidade de chuva a qualquer hora, influenciada por um centro de baixa pressão no oceano, próximo à costa.

No campus da Unesp, o volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi de 52,5 milímetros, elevando o acumulado de janeiro para 365,1 milímetros, acima da média histórica do mês, que é de 289,2 milímetros. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 18,8°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 31°C. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.