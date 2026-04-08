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Sistema de baixa pressão no litoral sul influencia o tempo em todo o estado de São Paulo; máxima não deve ultrapassar os 28°C na cidade.

De acordo com o IPMet, uma frente fria em Rio Claro e em todo o estado de São Paulo começa a mudar as condições do tempo nesta quarta-feira (08). O fenômeno está associado a um forte sistema de baixa pressão centrado na altura do litoral sul do Brasil, o que gera aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas esparsas em diversas regiões, inclusive com possibilidade de trovoadas isoladas.

As temperaturas na Cidade Azul entrarão em declínio gradual ao longo do dia. Segundo dados da Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 19.3°C.

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Mudança no tempo e previsão para Rio Claro

Com a chegada da frente fria em Rio Claro, a máxima prevista para hoje é de 28°C, um valor consideravelmente mais baixo do que o registrado nos dias anteriores. O sistema de baixa pressão continua a influenciar o deslocamento de umidade, mantendo o céu sob constante variação de nuvens e risco de precipitações rápidas no período.