Imagem ilustrativa

Nova frente fria chega ao litoral de São Paulo e altera clima em todo o estado

Uma nova frente fria atinge o litoral de São Paulo nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, alterando as condições climáticas em todo o estado. O fenômeno deve reforçar a formação de áreas de instabilidade, provocando chuvas e trovoadas ao longo do dia.

Pela manhã, o tempo segue instável com variação de nebulosidade e registros de chuvas isoladas, especialmente no setor oeste paulista. Com a chegada do sistema frontal à tarde, a precipitação deve se intensificar.

As temperaturas permanecem amenas em solo paulista. A mínima registrada hoje foi de 21,5 °C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 29 °C.