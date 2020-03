A Federação Paulista de Futebol se reuniu nesta segunda-feira(16) com os dirigentes dos clubes participantes das séries A-1, A-2 e A-3, juntamente com a presença da FENAPAF e do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, e em decisão conjusta as competições foram suspensas por tempo indeterminado em virtude da pandemia do novo Coronavírus.

Não há previsão para o retorno das disputas, nem mesmo qual o rumo que as mesma tomarão. O Rio Claro Futebol Clube que disputa o Paulista da A-2 foi representado pelo presidente Dayvid Medeiros. Já o Velo Clube da série A-3 teve a presença do diretor João Cerri. Ambos os clubes devem dispensar jogadores e comissão técnica nesta terça-feira(17).