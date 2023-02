A Gaviões da Fiel chegou na Passarela do Samba com vontade de vencer. A agremiação desfilou como escola-convidada e apesar de não participar da competição junto às demais escolas, terá seu trabalho julgado para tentar ingressar ao ‘grupo especial’ e competir no próximo carnaval. E pelo que se viu no desfile, terá todas essas condições. O trabalho agitou a sua torcida fiel e até quem não é corinthiano nas arquibancadas.

A Gaviões da Fiel animou até quem não é corinthiano na Passarela do Samba

A amarelo e branco, A Casamba, desfilou com centenas de componentes no Carnaval 2023 de Rio Claro. A comissão de frente trouxe guerreiras douradas que iluminaram a passagem das demais alas no desfile. O tripé do guerreiro São Jorge surpreendeu a todos. No samba-enredo, uma pitada de política dizendo que a população brasileira “quer picanha e cervejinha sim, mas também quer liberdade de expressão”. Nos últimos instantes, porém, houve correria com os componentes e o último carro alegórico.

A escola de samba A Casamba levou uma pitada de política para o Carnaval de 2023

A Grasfis, Voz do Morro, levou toda sua ancestralidade para a Passarela do Samba. Fazendo uma homenagem a grandes personagens de Rio Claro e pessoas que fizeram parte da agremiação de alguma forma, como o Mestre Dadá, que comandou a bateria por anos no passado. A bateria ‘Pegada Louka’ animou a todos com uma paradinha e canto livre. No final do desfile, no entanto, o último carro alegórico ficou parado no meio da via. Os componentes tiveram que descer e completar o percurso a pé.