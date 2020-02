Forte chuva destelha casas e causa estragos em Assistência

Os moradores de Assistência sofrem com as consequências da forte chuva que atingiu o Distrito na tarde desta terça-feira (18). A quantidade de água, acompanhada da velocidade dos ventos, causou diversos tipos de estrago.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Elektro estiveram em Assistência para atuar no auxílio dos moradores e na recuperação dos estragos causados pela chuva, com o intuito de minimizar os danos sofridos pelos moradores.

De acordo com profissionais da Defesa Civil, foram registradas mais de cinco ocorrências no Distrito, incluindo queda de árvores, queda de postes e fios de energia, destelhamento de casas e estrago de um veículo, que foi atingido por uma árvore caída. Felizmente, ninguém se feriu.

Em decorrência dos acidentes, parte das casas de Assistência ficaram sem energia elétrica, porém profissionais da Elektro trabalham para resolver o problema rapidamente.

Prejuízo para uma família

O principal problema registrado foi o destalhamento de uma residência, que causou muitos danos materiais à uma família.

“Eu estava no trabalho e me ligaram pedindo para voltar. Quando cheguei em casa vi o estrago. O vento levou as telhas e os quartos, que tinham só o forro, acabaram ficando destruídos. Perdemos algumas coisas, molhou tudo, móveis, roupas, algumas coisas que ainda estávamos pagando. Graças a Deus que não tinha ninguém em casa no momento, então ninguém se machucou”, conta Reginaldo Aparecido Bernardes, dono da casa afetada.







Na residência destelhada moram quatro pessoas, um casal e duas crianças, que agora terão que dar um jeito de recuperar todo o prejuízo. Segundo Reginaldo, a família vai ter que procurar um outro lugar para ficar até resolverem os problemas causados pela chuva: “A Defesa Civil esteve aqui, disse que faria contato com a Secretaria de Ação Social, então ficamos no aguardo para ver se conseguimos alguma ajuda. Enquanto isso, corremos aqui do outro lado para tentar alguma coisa de volta”.

Outros estragos

Confira algumas imagens dos estragos registrados em Assistência nesta terça: