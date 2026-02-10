Na tarde dessa segunda-feira (09), a Polícia Militar, por meio da Força Tática, elucidou uma sequência de roubos no bairro Jardim Progresso, em Rio Claro, e prendeu o suspeito responsável. Com informações prévias sobre o indivíduo, os policiais realizaram buscas e efetuaram a abordagem.

Ao avistar a viatura, o homem tentou fugir, mas caiu durante a corrida e foi rapidamente alcançado. Em diligências na residência vinculada a ele, a equipe encontrou objetos utilizados nos crimes, reforçando as suspeitas. Após atendimento médico, o suspeito foi conduzido à Polícia Civil, indiciado por roubo e permanece detido à disposição da Justiça.