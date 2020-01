Fogos: GCM diz que não recebeu denúncias

Diante da afirmação da Prefeitura de Rio Claro sobre a vigência da Lei dos Fogos, que proíbe a queima e soltura de fogos de artifício com estampidos no município, a Guarda Civil Municipal esteve pronta para fazer a fiscalização durante as festividades da virada do ano. A corporação, no entanto, não recebeu nenhuma denúncia de moradores sobre a questão em sua base.

De acordo com o comandante Fernando Godoy, uma operação para fiscalizar motociclistas que trafegaram com motos sem escapamento e geraram barulhos foi realizada. Durante os trabalhos, os guardas civis estiveram à disposição para averiguação de casos de solturas dos fogos. No entanto, não houve denúncias. “Paralelamente à operação tomaríamos providências caso houvesse a denúncia. A pessoa que fosse flagrada soltando esses fogos seria qualificada e multada, conforme prevê a lei”, declarou. Na questão das motocicletas, nove foram recolhidas por perturbação do sossego durante o Réveillon.

O secretário municipal de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, reforçou que a fiscalização para a Lei dos Fogos é um tanto difícil, mas que a Guarda Civil Municipal está apta. “É uma fiscalização difícil, pois geralmente as pessoas soltam os fogos de dentro de seus quintais. Mas se nós constatarmos que está havendo uso de fogos, será fiscalizado”, complementa ao JC. No período do Ano-Novo, a GCM também fiscalizou dois bares por perturbação de sossego. Os donos foram notificados e a documentação para interdição por falta de alvarás foi encaminhada.

A diretora do Departamento de Proteção Animal (DPA), Gisele Pfeifer, informou que foram registrados problemas envolvendo os ruídos dos fogos de artifício com animais domésticos em Rio Claro durante a festividade. Moradores de vários bairros notificaram ao setor esse tipo de ocorrência. No próprio Canil Municipal, um pitbull que está para adoção ficou tão assustado com os barulhos e chegou a abrir a grade da baia onde fica. “O desespero em que ele estava fez com que conseguisse abrir a grade com os dentes”, relata. A Lei dos Fogos prevê multa no valor de 500 UFMRC (unidade fiscal do município de Rio Claro) a quem descumprir.

Sumiço de animal

Um outro caso envolvendo animais que chamou a atenção em Rio Claro foi o sumiço da cadela Jade. A família com a qual a cachorra vive afirma que a Border Collie, que estava no Haras Porteira Branca próximo à estrada Jacutinga, fugiu após se assustar com o barulho dos fogos e ainda não foi encontrada.