A Elektro segue trabalhando na tarde desta quinta-feira (9) para reparar os danos na fiação de um poste na Avenida Brasil porém ainda não há previsão de conclusão. A ocorrência no local foi durante esta madrugada e de acordo com a coordenadoria do SAMU foi possível ver fogo no alto do poste.

O fato fez com que os telefones tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros não recebessem chamadas e ficassem fora de serviço.

ATENÇÃO

A orientação para a população que necessitar de atendimento destes profissionais é de que ligue na Guarda Civil Municipal de Rio Claro (153) onde os guardas irão repassar através de um celular a solicitação ou no 190 da Polícia Militar.