Um vídeo que mostra um carro desligado em um lugar que aparenta uma ladeira, mas mesmo assim vai para frente, vem chamando a atenção de muitos internautas nos últimos dias. Será que este carro realmente está desafiando a gravidade e subindo em uma descida? Confira o vídeo e a explicação abaixo:

O vídeo acima foi registrado pelo leitor Marcos Cardoso Jr.

EXPLICAÇÃO

O Físico Huemerson Maceti, professor de física e coordenador pedagógico do Colégio Puríssimo, Curso Poliedro e da Fundação Hermínio Ometto (FHO), foi procurado pela reportagem e explicou que se trata de uma ilusão de óptica. “Apesar de parecer uma subida, isso é uma descida… O que acontece é que estamos comparando com outro plano inclinado, como acontecia na “casa maluca”, uma das atrações do Playcenter onde as coisas pareciam que subiam. Um outro exemplo famoso é a “rua do amendoim” em Belo Horizonte”, comenta o físico.

De acordo com Maceti, a falsa percepção tem relação com a enorme diferença de tamanho entre nós e a Terra: “Como a superfície da Terra não é regular e nós somos muito pequenos em relação ao planeta, costumamos encontrar algo o qual podemos comparar com o restante, tornando um padrão de referência. É como olhar para um pequeno barco navegando. Quando olhamos esse barco, vemos que ele se desloca em uma linha horizontal, já que percorre a linha do horizonte, separação entre o céu e o mar. Mas isso só acontece porque somos muito pequenos para observar o todo. Se conseguirmos sair de perto da Terra, teremos outra visão. A interface entre o céu e o mar forma uma circunferência da ordem de 40.000 km, o que confere ao nosso planeta um diâmetro da ordem de cerca de 12.800 km. É como se uma pequena formiga com cerca de 2 mm andasse na superfície de uma bola de 12, 8 km de diâmetro. Certamente ela não enxergaria que estaria andando sobre uma bola e acreditaria que seu mundo é plano”.

Por conta do tamanho e da circunferência do planeta, as referências que temos podem ser alteradas de acordo com a nosso percepção. “Com relação ao vídeo e suas implicações com o fato de sermos muito pequenos e observarmos apenas uma fração do todo a explicação é a seguinte. A ladeira de Iracemápolis está próxima a outra ladeira, com maior extensão, a qual utilizamos como referência”.

O professor de física, montou um esquema que pode ajudar a esclarecer a explicação. Confira abaixo:

“A Ladeira de Iracemápolis está próxima a outra ladeira, com maior extensão, a qual utilizamos como referência. Observem as figuras a seguir:

Na primeira imagem (abaixo), temos uma visão mais ampla comparando o terreno com o nível do mar. Observe que o veículo continua a descer, porém com uma menor inclinação.

Como comparamos com a linha verde, nosso cérebro a toma como referência e passamos a comparar o terreno como se ela fosse a linha do horizonte e temos a falsa impressão de que o veículo está subindo uma ladeira”.

Com toda a explicação, Huemerson refuta qualquer possibilidade de ser uma “falha” na força da gravidade no caso do vídeo de Iracemápolis, mas não descarta que a situação tem sua beleza diante da física: “A gravidade continua desempenhando seu papel e o carro continua a descer. Para essa compravação basta colocarmos um “nível”, desses usados em contrução, para verificarmos que trata-se de uma descida. Não há mágica mas, sem dúvida, oferece um belo e curioso espetáculo”.