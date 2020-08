ALFREDO HENRIQUE – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Fiscais da Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), interditaram em uma semana ao menos 79 bares e restaurantes da capital paulista, que desrespeitaram o decreto que limita o horário de fechamento, que desde a última quinta-feira (6) é até às 22h.

A extensão do horário de abertura de bares e restaurantes foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB), no último dia 5, após pressão de empresários do setor, que reclamavam de terem de interromper o atendimento às 17h. Os estabelecimentos, porém, não podem abrir mais do que seis horas diárias, mesmo que funcionem em horário intercalado.

Desde então, o dia com mais interdições de bares e restaurantes foi o sábado (8), com 32 casos, seguido pela sexta-feira (7), com 26 estabelecimentos fechados, e o domingo, com 17, de acordo com a gestão Covas.

A região de Campo Limpo (zona sul) lidera as interdições, com nove comércios fechados no fim de semana, seguido por oito em Itaquera (zona leste), sete em Pirituba e seis na Brasilândia, ambos na zona norte.

Mais quatro locais forma interditados pelo governo municipal nesta terça-feira (11) em Pinheiros (zona oeste), em decorrência de “irregularidades cometidas no fim de semana”, não especificadas pela prefeitura.

Uma tabacaria no Tatuapé (zona Leste), que segundo a fiscalização “não respeitou regras vigentes de prevenção à Covid-19”, também foi interditada e multada em R$ 9.380 pelas Subprefeituras Aricanduva/Formosa/Carrão e Mooca.

A fiscalização é feita diariamente, de acordo com o governo municipal, para verificar estabelecimentos que excedem o horário permitido de funcionamento, com apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar.

Desde o início da quarentena, até a noite desta quarta-feira (12), 965 estabelecimentos já foram interditados por descumprirem protocolos de prevenção ao novo coronavírus. Deste total, 564 são bares ou restaurantes.

São aplicados R$ 9.231,65 de multa por metro quadrado do comércio. Os estabelecimentos devem solicitar a desinterdição na subprefeitura da região.