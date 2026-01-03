Imagem ilustrativa

O sábado (03) começou com sol entre nuvens mas a previsão é de chuvas ao longo do dia e da noite. De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima registrada hoje foi de 22 graus e a máxima deve chegar aos 28 graus. Para domingo (04), segue a previsão de tempo nublado e chuvas ao longo do dia e da noite. As temperaturas devem variar entre 21 e 28 graus.