O sábado (03) começou com sol entre nuvens mas a previsão é de chuvas ao longo do dia e da noite. De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima registrada hoje foi de 22 graus e a máxima deve chegar aos 28 graus. Para domingo (04), segue a previsão de tempo nublado e chuvas ao longo do dia e da noite. As temperaturas devem variar entre 21 e 28 graus.
Fim de semana será de tempo nublado e pancadas de chuva
