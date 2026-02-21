O sábado (21) começou com sol entre nuvens em Rio Claro e a previsão é de chuvas isoladas ao longo do dia. De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima registrada hoje foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Para domingo (22), a previsão é de um dia de sol com muitas nuvens, com chuvas pela manhã e possibilidade de temporais em pontos isolados à tarde e à noite. As temperaturas variam amanhã entre 20 e 29 graus.