O sábado (21) começou com sol entre nuvens em Rio Claro e a previsão é de chuvas isoladas ao longo do dia. De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima registrada hoje foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Para domingo (22), a previsão é de um dia de sol com muitas nuvens, com chuvas pela manhã e possibilidade de temporais em pontos isolados à tarde e à noite. As temperaturas variam amanhã entre 20 e 29 graus.
Fim de semana será de calor e tempo instável
Publicado porRedação JC
Notícias Mais Acessadas
-
1 -
Vereadores de Rio Claro repudiam desfile que homenageou Lula no RJ
-
2 -
Velo Clube vence nos pênaltis e conquista classificação inédita na Copa do Brasil
-
3 -
Câmara aprova reajuste de 5% para os servidores municipais
-
4 -
Obras em viaduto têm prazo estendido em Rio Claro
-
5 -
Velo Clube estreia na Copa do Brasil contra o Vasco-AC nesta quinta com transmissão do JC