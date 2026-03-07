Imagem ilustrativa

O sábado (07) em Rio Claro será marcado por sol entre nuvens e possibilidade de pancadas rápidas de chuva tanto durante o dia quanto à noite. A probabilidade de precipitação é de 85%, com volume estimado em até 10,8 milímetros. A temperatura mínima registrada foi de 21 °C, enquanto a máxima prevista deve alcançar 28 °C. A umidade relativa do ar pode chegar a 98%.

Para o domingo (08), a tendência é de condições semelhantes. A previsão aponta sol com variação de nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia e também no período noturno. As temperaturas devem variar entre 21 °C e 29 °C. A chance de chuva é de 89%, com acumulado estimado em 10,5 milímetros, e a umidade relativa do ar também pode atingir 98%. As informações são do portal Climatempo.