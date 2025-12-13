Imagem ilustrativa

O fim de semana em Rio Claro será marcado por instabilidade, com alternância entre sol, variação de nebulosidade e ocorrência de chuva rápida entre este sábado (13) e o domingo (14). Hoje, a temperatura mínima registrada foi de 22 °C, enquanto a máxima deve alcançar 28 °C. Há previsão de pancadas breves ao longo de todo o dia e também no período noturno, com probabilidade de 88% e acumulado estimado em 11,3 milímetros de chuva. A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 69% e 94%.

No domingo, o cenário atmosférico segue semelhante, com temperaturas novamente entre 22 °C e 28 °C. O dia deve ter sol entre nuvens, intercalado por chuva rápida em diferentes períodos, inclusive à noite. A probabilidade de precipitação sobe para 89%, com volume previsto de 9,4 milímetros. A umidade do ar continua alta, oscilando entre 74% e 96%, o que reforça a sensação de tempo abafado e típico do verão ao longo de todo o fim de semana. Informações do portal Climatempo.