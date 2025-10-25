Calor, sol e céu azul no verão de Rio Claro

Imagem ilustrativa

O fim de semana será de tempo firme em Rio Claro, com predomínio de sol e ausência de chuva. Neste sábado (25), a temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima deve atingir 33. O dia segue ensolarado, com aumento de nuvens à tarde e à noite, mas sem previsão de precipitação. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 62%.

No domingo (26), o céu deve apresentar maior presença de nuvens durante o dia e períodos de nebulosidade mais intensa à noite, ainda sem expectativa de chuva. As temperaturas oscilam entre 19 e 35 graus, com umidade variando de 21% a 55%, segundo o portal Climatempo.

