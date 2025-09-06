Imagem ilustrativa

O fim de semana em Rio Claro será de tempo firme, com tardes quentes e madrugadas mais frias.

Neste sábado (06), o sol predomina, com névoa fraca ao amanhecer. A temperatura mínima registrada foi de 15°C, e a máxima deve atingir 29°C, com aumento de nebulosidade à noite. A umidade relativa do ar varia entre 42% e 92%. Não há previsão de chuva.

No domingo (07), o céu fica mais carregado, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol ao longo do dia. A mínima será de 15°C e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade oscila de 37% a 88%, também sem expectativa de precipitação.

Assim, o fim de semana será marcado por calor intenso nas tardes e madrugadas mais frias, sem risco de chuvas, mas com variações significativas na umidade do ar. As informações são do portal Climatempo.