O sábado (14) em Rio Claro promete um dia de sol, com muitas nuvens durante a manhã, seguido pela possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, espera-se que as precipitações diminuam. As temperaturas variarão, com uma mínima registrada hoje de 16 graus e a máxima podendo atingir os 28 graus. No que diz respeito à umidade relativa do ar, esta oscilará entre 47 e 84%.

Para o domingo (15), a previsão é de um início com sol, mas com aumento de nuvens pela manhã. Na parte da tarde e à noite, estão previstas pancadas de chuva. As temperaturas também apresentarão variação, com mínima de 17 graus e máxima de 31. Quanto à umidade relativa do ar, ficará entre 39 e 85%. Informações do portal clima tempo.