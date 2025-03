Imagem ilustrativa

IPMet alerta para aumento de nebulosidade e possibilidade de trovoadas a partir da tarde; no litoral e sul do estado, chuvas podem ser mais intensas. Confira os detalhes!

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo para esta sexta-feira (14) até domingo (16) indica que o tempo se manterá com sol entre poucas nuvens no interior do estado de São Paulo durante a manhã. No entanto, a partir da tarde, há previsão de aumento da nebulosidade, com ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas.

Na faixa leste e no sul do estado, o céu ficará com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuvas isoladas, que podem ser ocasionalmente fortes. Além disso, há previsão de queda na temperatura devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral paulista.

Ontem, foram registradas pancadas de chuva de curta duração e forte intensidade no campus da Unesp, com um acumulado de 11,3 mm. A temperatura mínima registrada hoje no campus foi de 20,5°C, e a máxima prevista é de 32°C.

Para o fim de semana, as temperaturas mínimas devem variar entre 20°C e 22°C, enquanto as máximas ficarão entre 30°C e 33°C.