O sábado (16) em Rio Claro será de sol, sem previsão de chuvas. Pela manhã, foi registrada uma leve névoa. As temperaturas seguem em elevação: a mínima chegou a 11 °C, enquanto a máxima deve alcançar 27 °C. A umidade relativa do ar varia entre 44% e 97%, com a mínima ainda considerada preocupante.

No domingo (17), o tempo permanece estável, com predomínio do sol ao longo do dia e possibilidade de névoa nas primeiras horas, mas sem expectativa de chuva na cidade e região. As temperaturas devem oscilar entre 13 °C e 28 °C, também em tendência de alta. A umidade relativa do ar terá variação entre 42% e 99%, mantendo o alerta para cuidados adicionais diante dos índices mais baixos. As informações são do portal Climatempo.