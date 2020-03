A Caixa realizou, até o dia 18 de março, o pagamento de mais de R$ 28 bilhões do Saque Imediato do FGTS para cerca de 60 milhões de trabalhadores. O volume pago representa 63% dos 96 milhões de trabalhadores com direito ao saque e 66% dos R$ 42,6 bilhões disponibilizados.

O Saque Imediato do FGTS se consolida como a maior ação de pagamento realizada no país e estará disponível até o dia 31 de março de 2020. A partir desta data, os valores não sacados serão devolvidos à conta do FGTS do trabalhador, com as remunerações devidas no período, sem nenhum ônus para o titular da conta.

O Saque Imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso o trabalhador tenha sido demitido sem justa causa ou nas demais hipóteses previstas em lei. O trabalhador que realizar o Saque Imediato não adere automaticamente ao Saque-Aniversário.

Canais de Pagamento

A CAIXA alerta que a melhor forma para receber os valores é pelo app FGTS. Além de poder transferir o valor para uma conta bancária de sua titularidade em qualquer instituição financeira, sem nenhum custo, o trabalhador evita deslocamentos e contribui com as medidas divulgadas pelas autoridades para prevenção da disseminação do coronavírus.