Fernando Penna aposta em um bom 2º turno do Leão

Na próxima terça-feira (14), o Rio Claro Basquete dá início ao segundo turno do Novo Basquete Brasil diante do São Paulo no Ginásio Felipe Karam. O Leão terminou a primeira parte da competição na 11ª posição, com seis vitórias e nove derrotas.

Segundo o técnico Fernando Penna, o desempenho foi positivo e a expectativa para o segundo turno é ainda melhor.

“Temos um trunfo para o segundo turno, já que os mandos se invertem, então jogaremos nove jogos em casa e seis fora. Mesmo não tendo um bom aproveitamento no primeiro turno dentro de casa, devido a alguns fatores que pesaram pra isso, como a dispensa de jogadores, atletas que chegaram no decorrer da competição como Sahdi, Baxley e Figueroa, a lesão do Jeferson, então tivemos que nos adaptar a todas essas situações. Acredito que fizemos um bom trabalho, principalmente com grandes vitórias fora de casa”, afirmou Penna.

O treinador acredita que, se o time mantiver o foco e seguir trabalhando forte, a classificação para o playoff pode acontecer.

“Acredito que podemos continuar tendo um bom aproveitamento para nos classificar e nada melhor que começar o segundo turno com um jogo dentro de casa. Fizemos uma reunião dividindo o trabalho e na primeira etapa incluímos cinco jogos: São Paulo, Brasília, Minas, São José e Bauru são três jogos fora e dois dentro de casa. Precisamos muito dos nossos torcedores nos jogos aqui para que possamos ir em busca da classificação. Temos que ter paciência nessa reconstrução do time, mas com confiança pelo trabalho que está sendo feito, pela disciplina e empenho de todos os jogadores. Tenho certeza de que, com isso, faremos um grande segundo turno com o torcedor ao nosso lado nesses nove jogos dentro de casa”, afirmou.