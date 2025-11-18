Coleta de lixo em Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Ecopontos abrem em horário especial no dia 20. Prefeitura terá expediente até na quarta (19) e retorna apenas na segunda (24)

Feriado na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira alteram o funcionamento da maioria das repartições da prefeitura de Rio Claro nesta semana. No Dia da Consciência Negra, assim como no dia seguinte, não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Haverá serviços, porém, mantendo o atendimento, alguns de maneira diferenciada.

Coleta de lixo

A coleta de lixo será normal nessa quinta e sexta-feira, e no sábado (22). Aos domingos a coleta de lixo não é realizada.

Ecopontos

Os ecopontos abrem em horário especial, das 7 horas ao meio-dia, no feriado desta quinta-feira (20). Na sexta-feira (das 7 às 18 horas), sábado (das 7 às 17 horas) e domingo (7 horas ao meio-dia) os ecopontos abrem em horário normal.

Cata-bagulho

O serviço de cata-bagulho não será realizado no Dia da Consciência Negra, e será normal na sexta-feira. Aos sábados e domingos não há cata-bagulho.

Saúde

De quinta-feira (20) até domingo o setor de saúde terá plantões na UPA da 29 (Avenida 29, ruas 12 e 13) e UPA do Cervezão (Rua M-9, 66). O Samu atende pela linha 192.

Feiras-livres

A feira livre na Vila Martins será realizada na sexta-feira (21). A programação será especial, com a realização da Festa Nordestina.

No sábado (22), na praça São Benedito, a feira-livre será normal, com início às 7 horas. A feira livre do Cervezão, na manhã de domingo, será realizada normalmente, a partir das 7 horas.