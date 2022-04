O feriado da Páscoa altera o funcionamento do comércio em Rio Claro. De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista, na Sexta-feira Santa (15) as lojas do chamado comércio de rua estarão fechadas. No sábado, o atendimento volta a acontecer no horário das 9 às 15 horas. No caso dos supermercados, a autorização é para que funcionem em horário de feriado, das 7 às 19 horas, mas cada unidade tem liberdade para definir seu expediente. No sábado e no domingo, os supermercados podem funcionar normalmente.

O Shopping Rio Claro, na sexta-feira (15), tem a Praça de Alimentação, lojas de entretenimento e lazer atendendo ao público das 11h às 22h. Já as demais lojas ficam fechadas. No sábado (16) e domingo (17) os horários seguem como o de costume.

Outros serviços

As agências bancárias têm atendimento ao público até hoje (14), ficam fechadas amanhã e reabrem na segunda-feira (18). As casas lotéricas também permanecerão fechadas na Sexta-feira Santa mas voltam ao atendimento no sábado (16).

Assim como na maioria das repartições da prefeitura, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro também não terá expediente administrativo na quinta e sexta-feira (15), por conta da Semana Santa. Nesses dias, sábado (16) e domingo (17), o atendimento será feito pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende telefones fixos e celulares.

A coleta de lixo será normal hoje, quinta-feira (14), e sábado (16). Na Sexta-feira Santa não haverá coleta de lixo domiciliar. O serviço não é realizado aos domingos.

As feiras livres serão normais no sábado (São Benedito) e domingo (Cervezão). Não haverá a feira livre da Vila Martins na Sexta-feira Santa.

Hoje, amanhã, sábado e domingo o setor de saúde terá plantões no pronto atendimento do Bairro do Estádio (Avenida 29, ruas 12 e 13) e pronto atendimento do Cervezão (Rua M-9, 66). O Samu atende pela linha 192.