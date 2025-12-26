Uma mulher de 29 anos foi morta na manhã dessa quinta-feira (25) dentro de uma residência localizada na rua Olivério Porta, no Parque Holanda, em Piracicaba. A vítima, identificada como Pamela Garcia, foi encontrada caída no chão após ser atacada com uma faca de serra utilizada em cozinha.
O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um homem de 48 anos, preso poucas horas depois pela Guarda Civil Metropolitana. Segundo informações apuradas pela polícia, um familiar foi até a casa para visitá-la e, ainda do lado de fora, ouviu uma discussão. Ao entrar no imóvel, encontrou a mulher ferida, enquanto o suspeito fugia pulando o muro.
A residência passou por perícia ainda pela manhã. O homem foi localizado com ferimentos, recebeu atendimento no pronto-socorro e, na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher. Pamela Garcia deixou dois filhos pequenos, e o caso segue sob investigação para esclarecimento das circunstâncias do crime.