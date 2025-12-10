Andressa Nenuncio, de 39 anos, morreu após ser esfaqueada pelo companheiro, de 50 anos, na madrugada da última segunda-feira (08), no Conjunto Habitacional Victor D’Andrea (Cecap), em Limeira. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu dentro de um veículo depois de uma discussão motivada por ciúmes. A vítima sofreu mais de dez perfurações no pescoço, tórax e costas, provocadas por um canivete.
Andressa foi encontrada caída na Rua Antônio Menardi, ao lado de um carro, com ferimentos graves. Uma equipe da Polícia Militar que patrulhava o Jardim Gustavo Peccinini percebeu um grupo reunido próximo ao veículo e, ao se aproximar, encontrou a mulher gravemente ferida. Um homem que estava no local tentou fugir ao notar a chegada da viatura, mas foi alcançado e detido.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência orientou os policiais a prestar os primeiros socorros até a chegada da ambulância. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Limeira, mas não resistiu aos ferimentos.
No local, foram apreendidos o canivete utilizado no ataque, o veículo e um celular. O caso, registrado como feminicídio, segue sob investigação para apurar antecedentes e as circunstâncias que levaram ao crime.