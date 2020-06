As feiras livres de Rio Claro, que estavam suspensas desde 17 de março, voltaram a ter atividade em bairros no último sábado (30), como a do São Benedito. Esse retorno faz parte da retomada gradual da economia frente à pandemia do novo coronavírus.

Na última terça-feira (2) foi a vez da Feira do Produtor Rural, conhecida popularmente como ‘Feira Corujão’, realizada das 17h30 às 20h30 no antigo Espaço Livre da Vila Martins. Neste primeiro momento, dos 92 expositores atuantes no espaço apenas 16 participaram desse retorno.

“Os produtores estão se reorganizando no momento. Além disso, foi recomendado que pessoas com mais de 60 anos não trabalhem nas feiras. Será um processo gradual para todos, inclusive plantios, ainda, estão sendo retomados”, explica o secretário municipal de Agricultura, Emílio Cerri.

Entre as normas estabelecidas pela prefeitura para a retomada das feiras livres estão o uso de máscaras pelos feirantes e clientes, distanciamento entre as barracas e as pessoas e disponibilização de álcool em gel pelos feirantes. Não será permitido o consumo de alimentos no ambiente da feira.

“Percebo que todos estão conscientes com relação à pandemia, desde clientes a produtores. Isso é importante para que possamos seguir com a retomada da economia com segurança”, conclui Cerri.

Melhorias

No momento, a feira está sendo realizada no estacionamento do Espaço Livre para a reforma do galpão instalado no espaço.