Christofoletti durante entrevista na rádio Jovem Pan News

Evento na Acirc reúne 30 empresas dos setores industrial, comercial e de serviços. Candidatos devem cadastrar currículo online e levar cópias impressas

A Feira da Empregabilidade terá sua sexta edição em Rio Claro nesta quinta-feira (30), das 8h30 às 15h30, na sede da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro-Acirc (na Rua 3 esquina com a Avenida 12, no Centro). Serão disponibilizadas 1,1 mil vagas na indústria, no comércio e no setor de serviços.

Em entrevista à rádio Jovem Pan News nesta nessa segunda-feira (27), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Anderson Christofoletti, orientou os candidatos às vagas. Os interessados já podem cadastrar seus currículos no site vagas.rioclaro.sp.gov.br, onde a lista de vagas também está disponível. No dia da feira, na quinta, é preciso comparecer na sede da Acirc levando algumas cópias impressas do currículo.

Entre as funções com maior número de vagas disponíveis estão auxiliar de produção (140 vagas), auxiliar de costura (40) e serviços gerais (30). O secretário destaca que 30 empresas oferecem vagas, e que há oportunidades para diferentes níveis de qualificação.

Assista a entrevista na íntegra logo abaixo