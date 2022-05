No dia 24 de Junho de 2022, Rio Claro completará 195 anos e, para comemorar a data, a Prefeitura trabalha com o planejamento de várias atrações e eventos. A Secretaria Municipal de Turismo contratou Uesca (União das Escolas de Samba da Cidade Azul) para uma grande festa de carnaval na Passarela do Samba, na região do Jardim América, a ser realizada no dia 25. Será um desfile em menor proporção com todas as escolas de samba, durante o período da tarde. Reunião com a Uesca foi realizada na segunda-feira (16) e foi confirmada a realização do evento.

Uma negociação está acontecendo através da Secretaria de Turismo para dois grandes shows em Rio Claro em celebração ao aniversário do município. O primeiro grande nome é do cantor de “sertanejo de rua”, como ele próprio define, Lucas Lucco. A dupla “quase rio-clarense” Fernando & Sorocaba também está nos planos de contratação para um supershow na cidade.

A primeira etapa da Copa Brasil de Balonismo ocorrerá de 23 a 26 de junho, com mais de 30 balões já confirmados, além do Night Glow no dia 25. O secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani, falou nessa terça-feira (17) sobre os preparativos para o aniversário de 195 anos de Rio Claro em entrevista ao Grupo JC de Comunicação. Assista no vídeo abaixo: