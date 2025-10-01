Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Benefício concede 50% de desconto na conta de água para inscritos no CadÚnico

Famílias em situação de vulnerabilidade social podem solicitar a Tarifa Social do Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro, que oferece 50% de desconto no consumo mínimo da tarifa residencial.

Para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), ter renda de até meio salário-mínimo por pessoa ou integrar família com idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência e comprovação de não possuir condições de manter cuidados próprios.

Atualmente, mais de 300 famílias já contam com o benefício. A solicitação deve ser feita diretamente no atendimento do Daae, localizado na Avenida 8A, 360, bairro Cidade Nova, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

Após o atendimento inicial, o usuário é encaminhado ao setor responsável pela tarifa social para triagem e é necessário apresentar:

Originais e cópias do RG e CPF;

Conta de água atual;

Cópia do CadÚnico de todos os moradores do imóvel;

Contrato de aluguel com firma reconhecida, no caso de residência alugada.

O benefício tem validade de 12 meses e deve ser renovado ao final do período. A não renovação implica no cancelamento automático.