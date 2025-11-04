Árvore de grande porte caiu na Rua 2 JI, no Inocoop, destruindo um veículo e atingindo uma casa

Árvore de grande porte destruiu Parati e o telhado da garagem de casa no Inocoop; campanha busca conseguir doações para cobrir prejuízos

A árvore que caiu na Rua 2 JI, no Jardim Inocoop, na trouxe grandes prejuízos para a família de Paloma Regina Wolf Fernandes. Na tarde de domingo (02), seu irmão, a cunhada e os quatro sobrinhos haviam acabado de chegar em sua casa quando a árvore caiu sobre o veículo Paratí da família. “Foi coisa de cinco minutos, eles haviam acabado de entrar em casa quando ouvimos o barulho e a gente já tinha destruído o carro. Felizmente já estavam abrigados” explica Paloma.

A casa atingida fica no prolongamento da Rua 2 JI, atrás da escola Delcio Baccaro

Além de destruir a Parati, na queda a árvore de grande porte também atingiu o telhado da garagem da casa de Paloma, e os medidos de energia elétrica de sua casa e do imóvel vizinho.

“Para retirar a árvore foi preciso interromper o fornecimento de energia elétrica por cerca de seis horas para todo o quarteirão, e já fomos informados que será preciso fazer a troca do relógio da energia, sendo que a concessionária não arca com esse custo, ficará para nós, moradores. Fomos informados que devem fazer a troca dos dois postes localizados aqui no trecho, porque embora a equipe da concessionária afirme que não há risco de desabamento, eles ficaram muito tortos”.

Veículo atingido na queda da árvore

O irmão de Paloma reside com a família no distrito de Ajapi e utiliza o carro para que ele e a esposa cheguem ao trabalho, além de levar as crianças para a escola. O proprietário não possui seguro do veículo. “Agora não sabemos como fazer, porque com quatro crianças é realmente muito difícil providenciar o transporte para todos”.

Para tentar arrecadar fundos para cobrir as despesas no imóvel e conseguir outro veículo par a a família, amigos de Paloma estão realizando uma campanha de arrecadação de doações, que podem ser enviadas no Pix: [email protected].