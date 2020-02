Família de homem infectado com coronavírus é monitorada no interior de SP

FOLHAPRESS

Em nota divulgada nesta quarta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde de Vinhedo (79 km de SP) disse que dois adultos e uma criança tiveram contato, no último fim de semana, com o homem de 61 anos, morador na capital paulista, infectado pelo coronavírus. O idoso é o primeiro caso oficial confirmado pelo Ministério da Saúde.

A prefeitura afirmou que, assim que soube do contato das três pessoas com o idoso, com o qual tem grau de parentesco, entrou em contato com a família. “As três pessoas passam bem, sem nenhum sintoma relacionado ao coronavírus. Os profissionais da Vigilância Epidemiológica permanecerão monitorando a família”, diz trecho de nota. As três pessoas permanecem em isolamento domiciliar.

Conforme orientação do médico da família, os adultos e a criança permanecem em isolamento domiciliar, acrescentou o governo municipal.

” Não há motivos para pânico, lembrando que as medidas preventivas, não só para o coronavírus, mas para toda e qualquer infecção respiratória, é de que utilizem de boas práticas como lavar as mãos com água e sabão, uso do álcool gel, evitar aglomerações, cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar, evitar tocar os olhos nariz e boca com as mãos”, orienta em trecho de nota.

A Prefeitura de Vinhedo reportou a situação à Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo.