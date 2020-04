A Páscoa chegou! E, junto dela, muita fé e esperança. Pelo menos na casa de Carol Fragnani e de seus filhos, Anne e Lucca de três anos e Liz de um ano, sim! E todos estão muito animados em poder celebrar a data que fala sobre o renascimento de Jesus Cristo e também sobre a chegada do coelhinho.

Mas uma coisa é inquestionável: este ano, a Páscoa será diferente para esta família e para tantas e tantas outras. Tudo isso devido à pandemia do coronavírus que o mundo enfrenta e o Brasil segue em quarentena para evitar que cada vez mais pessoas sejam contaminadas e os números cresçam ainda mais e novas pessoas sejam contaminadas. “A Páscoa deste ano será diferente de todas as outras. Ao invés da mesa cheia de familiares e amigos, seremos só nós. Porém, não diferente, serão o amor e a união, reunidos em uma mesa bem linda e farta em comemoração ao verdadeiro sentido da Páscoa: a ressurreição de Jesus, que deu a vida pelo perdão de todos os nossos pecados. Nesses tempos de quarentena, coincidentemente acontecendo na quaresma, está sendo um momento em que estamos renovando nossa fé diariamente e nos conectando ainda mais com nossa família e com Deus”, aponta Carol Fagnani.

DESAFIOS

Festejar nunca é um desafio, ainda mais quando a festa é feita com muito amor e em prol de um bem maior, mas um dos maiores desafios encontrados pelos pais é entreter as crianças em casa durante tantos dias sem poder realizar atividades na rua.

A mãe explica que costuma fazer de tudo com os pequenos, tenta todas as atividades e conta que resgata até mesmo coisas que fazia antigamente e que têm dado supercerto. E bastante proveitoso para o momento. “Agora nesta época de quarentena para distraí-los estamos fazendo todas atividades possíveis! Brincadeiras lúdicas, contamos histórias, relembramos brinquedos e brincadeiras que já estavam esquecidos, assistimos a filmes da nossa época, cozinhamos juntos. Aqui em casa, qualquer atividade tem virado um evento”, brinca a mãe dos três.

Durante o preparo do ninho para a chegada do coelhinho, os pequenos Anne, Lucca e Liz fizeram a festa com a mamãe Carol, que fez lindas fotos para o Jornal Cidade. Ah, os pequenos deixaram até cenoura…

União

Muitas famílias não irão conseguir se reunir neste domingo de Páscoa. A dica é utilizar as redes sociais e a tecnologia para fazer contato.