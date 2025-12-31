Abraao de Oliveira Amaral – 60 anos

Lusperia Aparecida Pezzotti – 76 anos. Faleceu dia 24, nesta cidade. Era viúva. Deixou a filha Maria Fernanda. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Helio Jose de Jesus – 74 anos. Faleceu dia 24, nesta cidade. Era casado. Deixou os filhos Patricia, Sandra, Aluizio, Paula, Juliana e Helio Filho. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

José Aparecido Bindilatti – 82 anos. Faleceu dia 24, nesta cidade. Era casado. Deixou o filho Cleber. Foi sepultado no Crematório do Memorial Cidade Jardim.

Ruam Carlos Hebling – 21 anos. Faleceu dia 25, nesta cidade. Era solteiro. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Maria Jose Barreto Gomes – 71 anos. Faleceu dia 28, nesta cidade. Era casada. Deixou os filhos Liliam, Aline e Lindomar. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Carlos Roberto Luiz de Jesus – 59 anos. Faleceu dia 28, nesta cidade. Era solteiro. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Antonio Aparecido Perez – 70 anos. Faleceu dia 19, às 13h30, em Santa Gertrudes. Deixou familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).

Abraao de Oliveira Amaral – 60 anos. Faleceu dia 29, às 00h20, nesta cidade. Deixou viúva Daniela da Costa Souza Maior, os filhos Branda c/c Juliano, Abraao Junior c/c Sara, Rafael c/c Sueny, três netos, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).