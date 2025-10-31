Waldir Cherfen Filho (Cherfen) – faleceu em 29/10, às 13h34, aos 60 anos, em Rio Claro

Sílvio José Calazans de Mendonça – faleceu em 25/10, aos 58 anos, em Rio Claro. Era solteiro. O sepultamento ocorreu em 26/10, às 16h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Djalma Lamaro da Cruz – faleceu em 25/10, aos 78 anos, em Rio Claro. Era casado e deixa os filhos R., F. e T. O sepultamento ocorreu em 26/10, às 16h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Dernival Bispo Moraes – faleceu em 25/10, aos 69 anos, em Rio Claro. Era casado e deixa os filhos D. e D. O sepultamento ocorreu em 26/10, às 17h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Lucinel Inocêncio – faleceu em 26/10, aos 57 anos, em Rio Claro. Era solteiro. O sepultamento ocorreu em 26/10, às 15h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Edson Luiz Svensson – faleceu em 27/10, aos 62 anos, em Rio Claro. Era casado e deixa a filha A. B. O sepultamento ocorreu em 27/10, às 15h, no Cemitério Municipal São Joaquim, em Santa Gertrudes.

Alex Rafael Azevedo – faleceu em 26/10, aos 44 anos, em Rio Claro. Era solteiro. O sepultamento ocorreu em 28/10, às 10h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Sandra Regina Bristotti de Souza – faleceu em 28/10, aos 67 anos, em Rio Claro. Era viúva e deixa a filha T. O sepultamento ocorreu em 28/10, às 16h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Agnes Beatriz Cristal – faleceu em 27/10, aos 51 anos, em São Pedro. Era divorciada e deixa os filhos C. e C. O sepultamento ocorreu em 28/10, às 17h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Silvano de Jesus – faleceu em 28/10, aos 45 anos, em Rio Claro. Era solteiro. O sepultamento ocorreu em 29/10, às 10h, no Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.

Maria Helena Domingos – faleceu em 28/10, aos 62 anos, em Piracicaba. Era viúva e deixa os filhos M., S., J., K., R., R. D., J. e F. O sepultamento ocorreu em 29/10, às 14h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Osmar Machado – faleceu em 29/10, aos 79 anos, em Rio Claro. Era casado e deixa os filhos M. e C. O sepultamento ocorreu em 29/10, às 16h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Waldir Cherfen Filho (Cherfen) – faleceu em 29/10, às 13h34, aos 60 anos, em Rio Claro. Deixa viúva a Sra. L. E. P. C. Cherfen e as filhas C. e B. O sepultamento ocorreu em 30/10, às 13h30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro (Funerária João de Campos).