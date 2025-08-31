Clarisse Aparecida Moreira de Moraes (Fia) – faleceu em 29/08, às 13h, aos 62 anos, em Ipeúna. Era viúva de Mario dos Santos Moraes. Deixa os filhos Alexandre, casado com Tamires, e Márcia, casada com Thomas, além de cinco netos, irmãos e sobrinhos. O sepultamento ocorreu no dia 30, às 11h, no Cemitério Municipal São João Batista, em Angatuba.
Benedicta Mometti (Bene) – faleceu em 29/08, às 18h36, aos 83 anos, em Rio Claro. Deixa o cunhado Diogo Sanches Neto, a cunhada Arlete E. Mometti e sobrinhos. O sepultamento ocorreu no dia 30, às 11h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.
Raimundo Gomes Barbosa (Raimundão) – faleceu em 29/08, às 21h48, aos 63 anos, em Rio Claro. Deixa os filhos Lindomar, casado com Priscila, Selma, casada com Cristiano, e Ana Lúcia, além de três netos. O sepultamento ocorreu no dia 30, às 16h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.
Mirts Conceição Picciani Pascon – faleceu em 30/08, às 3h10, aos 89 anos, em Rio Claro. Era viúva de Nestor Pascon. Deixa os filhos Raquel Cristina, Marco Alexandre, casado com Priscila, e Marta Regina, além do neto Lorenzo. O sepultamento ocorreu no dia 31, às 10h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.
Clarisse Aparecida Moreira de Moraes (Fia) – faleceu em 29/08, às 13h, aos 62 anos, em Ipeúna. Era viúva de Mario dos Santos Moraes. Deixa os filhos Alexandre, casado com Tamires, e Márcia, casada com Thomas, além de cinco netos, irmãos e sobrinhos. O sepultamento ocorreu no dia 30, às 11h, no Cemitério Municipal São João Batista, em Angatuba.