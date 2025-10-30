Selma Beatriz Russo Fernandes (Selminha) – faleceu em 28/10, às 13h26, aos 65 anos, em Rio Claro

Célia Maria de Souza Thomé – faleceu em 28/10, às 7h25, aos 71 anos, em Piracicaba. Deixa viúvo o Sr. João Luiz Thomé e os filhos Sandra Mara, Audrey, Luiz Adalton e Fernando Henrique, além de 6 netos. O sepultamento ocorreu em 29/10, às 13h15, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Selma Beatriz Russo Fernandes (Selminha) – faleceu em 28/10, às 13h26, aos 65 anos, em Rio Claro. Deixa a mãe, Sra. Thelma Gimenez Russo Fernandes, o irmão Jayme Tadeu Fernandes, sobrinhos e primos. O sepultamento ocorreu em 29/10, às 16h30, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Eduvaldo Sampaio Silva (Duva / Sampaio) – faleceu em 29/10, à 0h50, aos 66 anos, em Rio Claro. Deixa viúva a Sra. Ana Maria Brande Sampaio Silva e os filhos Diego Sampaio (casado com Katia Sanches) e Graziela Sampaio (casada com Maike Juliano), além de 4 netos. O sepultamento ocorreu em 29/10, às 16h, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Douglas Francisco Vidal – faleceu em 29/10, às 3h32, aos 85 anos, em Rio Claro. Deixa viúva a Sra. Sueli Aparecida Venancio Vidal, os filhos Ana Júlia (casada com Lister) e Eduardo (casado com Edna), a neta Coralina, o irmão Eduardo e sobrinhos. O sepultamento ocorreu em 29/10, às 17h, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)