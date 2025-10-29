Ivone Maria Cardoso Batista – faleceu em 28/10, às 3h49, aos 60 anos, em Rio Claro

Valdemir Rozeno Severino de Almeida (Mi) – faleceu em 27/10, às 14h44, aos 49 anos, em Rio Claro. Deixou o pai, Sr. José Rozeno de Almeida, além de irmãos. O sepultamento ocorreu em 28/10, às 14h, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Waldomiro Custódio (Varengão) – faleceu em 27/10, às 16h52, aos 88 anos, em Rio Claro. Era viúvo de Irma Andrilli Custódio. Deixa os filhos Marcos (casado com Elaine), Maria Fátima, Agnaldo (casado com Irani) e Eva, além de 11 netos e 9 bisnetos. O sepultamento ocorreu em 28/10, às 14h30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Geraldo Papesso – faleceu em 28/10, à 0h55, aos 90 anos, em Rio Claro. Era viúvo de Durcila Terrani Papesso. Deixa os filhos José Geraldo (falecido), Carlos Cesar (casado com Silvana), Arnaldo (casado com Eliana), José Reginaldo (casado com Maria Antonia), Nilza Helena (casada com Claudio) e Maria Helena (casada com Antonio Carlos), além de 8 netos e 6 bisnetos. O sepultamento ocorreu em 28/10, às 16h, saindo do Velório Municipal de Corumbataí para o Cemitério Municipal da mesma cidade. (Funerária João de Campos)

Ivone Maria Cardoso Batista – faleceu em 28/10, às 3h49, aos 60 anos, em Rio Claro. Deixa viúvo o Sr. Arnaldo Verni Filho, os filhos Ana (casada com Emerson) e Alex (casado com Vanessa), além de 2 netos. O sepultamento ocorreu em 28/10, às 17h, saindo do Velório Municipal de Santa Gertrudes para o Cemitério Municipal da cidade. (Funerária João de Campos)