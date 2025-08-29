Teresa Cristina Reginatto, Titina – 69 anos

Jose Dirceu Nardone, Professor Dirceu – 75 anos. Faleceu dia 28, às 03h29, nesta cidade. Deixou viúva Julice Pontes Martins Nardone, os filhos Juliana, Jorge, Julio. Seu sepultamento dar-se-á, dia 29, às 10h30, no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Wilson de Oliveira – 84 anos. Faleceu dia 27, às 07h30, nesta cidade. Deixou viúva Doroti Aparecida Zaia de Oliveira, os filhos Luciane c/c Gesner Lino, Wilson Roberto c/c Debora, as netas Isabelle, Yasmin, a irmã Maria Aparecida, demais familiares. Foi sepultado no Crematório Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Teresa Cristina Reginatto, Titina – 69 anos. Faleceu dia 28, às 04h20, nesta cidade. Deixou irmãos, cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

João Paulino – 65 anos. Faleceu dia 28, nesta cidade. Era solteiro. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 29, às 10h00, no Cemitério São João Batista.