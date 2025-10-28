Mario Augusto Franchito – faleceu em 25/10, às 13h53, aos 77 anos, em Rio Claro

Dirce Pacheco (Irmã Letícia) – faleceu em 26/10, às 10h55, aos 85 anos, em Rio Claro. Deixa as Irmãs de Maria Menina e sobrinhos. O sepultamento ocorreu em 27/10, às 16h, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Mario Augusto Franchito – faleceu em 25/10, às 13h53, aos 77 anos, em Rio Claro. Deixa viúva a Sra. Iara Silvia Aparecida Chagas Franchito, além de cunhados e sobrinhos. O sepultamento ocorreu em 26/10, às 10h, com féretro saindo de Rio Claro para o Cemitério São João Batista, também em Rio Claro. (Funerária João de Campos)