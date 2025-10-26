Francisco Bento da Silva (Chico Ribeiro) – faleceu em 24/10, às 9h10, aos 63 anos, em Rio Claro

Samuel Vitor de Souza Araujo – faleceu em 24/10, às 20h11, aos 10 anos, em Campinas. Era filho de Elias Jeronimo de Araujo e Andressa Aparecida de Souza. Deixa um irmão e demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu em 25/10, às 11h30, saindo do Velório Municipal de Santa Gertrudes para o Cemitério Municipal da mesma cidade. (Funerária João de Campos).

Francisco Bento da Silva (Chico Ribeiro) – faleceu em 24/10, às 9h10, aos 63 anos, em Rio Claro. Deixa a mãe, Francisca Nunes Pereira, e os filhos Izabela (casada com Edeilson), Alex (casado com Jéssica), Lucas (casado com Bianca) e Cícero (casado com Evanir), além de netas e demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu em 25/10, às 11h30, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos).