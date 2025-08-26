Dirce Antonia Grigoleto Impolcetto – 97 anos

Dirce Antonia Grigoleto Impolcetto – 97 anos. Faleceu em 23/08/2025, em Rio Claro, às 13h41. Era viúva de Octavio Impolcetto. Deixou os filhos João (casado com Fátima), Helena (casada com Claudio), José Carlos (casado com Rosemara), além das falecidas Leonilda e Lair (casada com Osmar). Deixou 11 netos, 17 bisnetos, 8 tataranetos, irmãos e sobrinhos. O sepultamento ocorreu em 24/08, às 11h30, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim, para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Geraldo Messias da Silva – 92 anos. Faleceu em 24/08/2025, em Rio Claro, às 5h05. Era viúvo de Mariana dos Santos Silva. Deixou os filhos Geraldo (casado com Ester), Antonio Carlos, Maria José (casada com Davi), Paulo Rogério (casado com Juliana), Julio Cesar (casado com Carmem) e Marta (casada com Claudio), além de netos e bisnetos. O sepultamento ocorreu em 25/08, às 16h, saindo do Velório Municipal de Timburi, para o Cemitério Municipal de Timburi. (Funerária João de Campos)

Iraci de Abreu Capito (Dona Iza) – 84 anos. Faleceu em 24/08/2025, em Rio Claro, às 15h35. Deixou viúvo o Sr. Mauro Capito. Deixou os filhos Miguel (casado com Maria Heleni), Marcelo e Ligia, além de 8 netos e 4 bisnetos. O sepultamento ocorreu em 25/08, às 13h45, saindo do Velório da Av. 13, nº 1829 (Consolação), para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Edmeia Batista da Silva – 84 anos. Faleceu em 24/08/2025, em Rio Claro, às 18h50. Era viúva de Antonio da Silva. Deixou irmãos e sobrinhos. O sepultamento ocorreu em 25/08, às 15h, saindo do Velório Municipal, para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Rodrigo Leonardi – 54 anos. Faleceu em 25/08/2025, em Rio Claro, às 3h39. Deixou viúva a Sra. Giovana Rita Fiorelli Leonardi e os filhos Enzo e Maria. O sepultamento ocorreu em 25/08, às 16h30, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim, para o Crematório Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)