Maria Azevedo Buciolli – 91 anos. Faleceu dia 23, às 15h40, nesta cidade. Era viúva Anesio Buciolli. Deixou os filhos Sueli c/c Marco, Roseli, Nivaldo, oito netos, seis bisnetos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Maria Nadir Chimatti Tullio – 78 anos. Faleceu dia 24, às 04h00, nesta cidade. Era viúva de Nadir Marco Tullio. Deixou as filhas Kelly, Daniela. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Ariel de Paula Miranda – 31 anos. Faleceu dia 22, nesta cidade. Deixou o filho Davi. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Mauricio Edson Ramos – 62 anos. Faleceu dia 23, nesta cidade. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Maria Aparecida Cardoso – 62 anos. Faleceu dia 24, nesta cidade. Deixou os filhos Aline, Leandro, Franciele, Natalie e Sthefani. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 25, às 16:30h no Cemitério Memorial Cidade Jardim.