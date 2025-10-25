Regina Giroti – faleceu em 23/10, às 21h40, aos 83 anos, em Rio Claro. Era viúva de Nelson Moraes. Deixa os filhos Wagner e Fernando, três netos e dois bisnetos. O sepultamento ocorreu em 24/10, às 16h, saindo do Velório Municipal de Dois Córregos para o Cemitério Municipal da mesma cidade. (Funerária João de Campos)

Paulo Cesar de Marcos – faleceu em 22/10, aos 55 anos, em Rio Claro. Era solteiro. O sepultamento ocorreu em 24/10, às 14h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Amélia França Fahl da Silva – faleceu em 23/10, aos 32 dias de vida, em São José do Rio Preto. Era filha de Luiz Eduardo Fahl da Silva e Camila Toledo França. O sepultamento ocorreu em 24/10, às 9h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.