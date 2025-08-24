Waldo Costa Dobes – 64 anos. Faleceu no dia 22 em Rio Claro. Deixou a mãe, Walda Costa Dobes, as filhas Bruna (c/c André) e Júlia (c/c Maycon) e três netos. Foi sepultado no dia 23 no Memorial Cidade Jardim. (Funerária João de Campos)
Ruben Vitti (Rubão) – 86 anos. Faleceu no dia 22 em Rio Claro. Deixou a viúva, Maria Luíza Carraro Vitti, os filhos Cláudio (falecido), Silvia (c/c Marcelo) e Adriana, e quatro netos. Foi sepultado no Memorial Cidade Jardim. (Funerária João de Campos)
Ginifief Nassif Cassab- 92 anos. Faleceu no dia 22 em Limeira. Deixa os filhos Ely (c/c Silvana) e Eliana, além das netas. Foi sepultada no dia 23 no Cemitério São João Batista. (Funerária João de Campos)
Doraci Dornelas Lopes- 74 anos. Faleceu no dia 22 em Rio Claro. Deixou a viúva, Geni de Lourdes Moi Lopes e os filhos Débora, Ângela, Patrícia e Mariana, além de netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 23 no Memorial Cidade Jardim. (Funerária João de Campos)
Gustavo Antonio Habermann- 96 anos. FAlceu no dia 22 em Rio Claro. Era viúvo de Leonilda Denzin Habermann. Deixa os filhos Neusa (c/c Nelson) e Cibele (c/c Fábio), as netas Luciana, Taís, Marina e bisnetos. Foi sepultado no dia 23 no Memorial Cidade Jardim. (Funerária João de Campos)
João Baptista Malagutti- 66 anos. Faleceu no dia 22 em Rio Claro. Deixa viúva Tânia Regina Melleiro Malagutti, os filhos João Paulo (c/c com Laís) e Pedro (c/c Raquel) e netas. Deixa também a mãe, Diva Veronezi Malagutti. Foi sepultado no dia 23 no Cemitério Evangélico. (Funerária João de Campos)
Elena Di Sevo Saullo- 82 anos. Faleceu no dia 23 em Rio Claro. Deixa viúvo Fedele Saullo, os filhos Ricardo (convivente com Rosângela), Fábio (c/c Waldirene) e Teresa (c/c Luís) e um neto. Foi sepultada no dia 23 no Cemitério São João Batista. (Funerária João de Campos)