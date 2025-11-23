Eduardo José dos Santos – 38 anos

Eduardo José dos Santos – 38 anos. Faleceu em 20 de novembro, às 15h07, em Rio Claro. Era casado com Michele Carolina Vicente de Moura dos Santos. Deixa o pai, Reinaldo José dos Santos, a mãe, Neide Pereira dos Santos, e a filha Maria Clara. Deixa demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 22, às 11h30, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Yolanda Fávero Zanetti (Landa) – 93 anos. Faleceu em 21 de novembro, em Cordeirópolis. Era viúva de Nelson Zanetti. Deixa os filhos Gilberto (falecido; foi casado com Celi), José Sérgio (casado com Marlene), Clarice (casada com Aparecido Donizeti), Maria de Lourdes (viúva de Antonio Carlos), Terezinha (casada com Roberto Carlos), Izildinha (casada com Luciano) e Nelsinho (casado com Sirlene). Deixa netos e bisnetos. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 17h, saindo o féretro do Velório Municipal de Cordeirópolis para o Cemitério Municipal de Cascalho, em Cordeirópolis.(Funerária João de Campos)

Jacy Gomes da Silva Camargo – 89 anos. Faleceu em 21 de novembro, às 17h38, em Rio Claro. Era viúva de Clovis Camargo e deixa a filha Sônia Sueli Camargo. Deixa dois netos e dois bisnetos. O sepultamento ocorreu no dia 22, às 13h, saindo o féretro do Velório Municipal de Itirapina para o Cemitério Municipal de Itirapina.(Funerária João de Campos)

João Gentil Aparecido Misson – 61 anos. Faleceu em 22 de novembro, às 6h07, em Rio Claro. Era casado com Márcia da Silva Misson e deixa os filhos Wilson e Gabriel. Deixa um neto. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 16h30, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro.(Funerária João de Campos)